Incidente sulla statale 16 a Bari | auto si ribalta due feriti e traffico in tilt

Oggi sulla statale 16 a Bari si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale si è ribaltata. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Il sinistro ha causato un blocco temporaneo del traffico, provocando lunghe code e disagi alla circolazione nella zona. La polizia sta facendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il sinistro in direzione nord, all'altezza dell'Acmei. Il tratto interessato è rimasto chiuso per più di un'ora e la circolazione deviata in direzione San Giorgio Un incidente ha provocato disagi al traffico nella tarda mattinata di oggi, 14 marzo, sulla statale 16 a Bari. Il sinistro si è verificato sulla carreggiata in direzione nord, all'altezza dell'Acmei, tra le uscite di Torre a Mare e San Giorgio. Per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata. Non è chiaro al momento se ci siano altri mezzi coinvolti. Nell'incidente due persone sono rimaste ferite: soccorse dal 118 e trasportate in ospedale, non sarebbero comunque in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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