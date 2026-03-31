Un incidente sulla strada Bonatti ad Avellino ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, causando disagi al traffico. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La circolazione è rimasta rallentata per alcuni minuti prima di tornare alla normalità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura ad Avellino lungo via Bonatti, dove un incidente stradale ha provocato disagi alla circolazione e il ferimento di un giovane. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto con a bordo un 26enne ha improvvisamente perso il controllo, finendo per sbandare e ribaltarsi sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto nei pressi del cimitero, in un tratto particolarmente trafficato della zona. L’impatto ha generato rallentamenti e code, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità locale. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. Il giovane alla guida è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto si ribalta sulla Bonatti: traffico in tilt, ferito un 26enne

Articoli correlati

Schianto tra auto, una si ribalta: un ferito grave e traffico in tiltMattinata da incubo sul tratto gardesano dell’autostrada A4: un violento incidente avvenuto tra i caselli di Peschiera e di Sommacampagna ha mandato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Auto si ribalta sulla Bonatti traffico...

Temi più discussi: Auto si ribalta sulla Provinciale: due persone coinvolte, un ferito in ospedale - BresciaToday; Incidente in viale Regione, scontro fra tre mezzi: auto si ribalta, conducente ferito; Auto ribaltata sulla Statale 36: traffico in tilt verso il lago; Un'altra auto ribaltata, soccorsi in azione nella notte.

Auto si ribalta sulla sp 430 a Ceva: sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieriI feriti alla cure dei sanitari per i primi accertamenti. Viabilità a senso unico alternato nel corso delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza ... targatocn.it

Si ribalta con l’auto in via Manzoni e si schianta sui cassonetti, donna ferita: incidente a PosillipoSi ribalta con l'auto in via Manzoni e Posillipo e si schianta contro i cassonetti dei rifiuti. La donna al volante resta ferita. È necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall'abita ... fanpage.it

RESTA INCASTRATA NELL'AUTO RIBALTATA: ARRIVANO I VIGILI DEL FUOCO - facebook.com facebook

Padre e figlio nove ore in auto fino a Zenica per gli azzurri: «Gara storica» x.com