Una targa e un' aula intitolate ad Anna Vullo | colleghi studenti familiari ricordano la docente scomparsa nel 2024

Una targa e un'aula intitolate ad Anna Vullo, in seguito alla sua scomparsa nel 2024, sono state inaugurate per onorare il suo contributo. La motivazione principale è il suo impegno costante nel mondo dell’istruzione e il legame stretto con studenti e colleghi. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti, che hanno condiviso ricordi e riconoscimenti. L’evento si è concluso con un momento di commozione collettiva, suggellando il ricordo della docente.

Ieri il ricordo di Anna Vullo, docente del Liceo classico Cutelli e Salanitro, venuta a mancare nell’estate del 2024, è il legame che tiene stretti docenti e alunni a una figura stimatissima e amata Ci sono passi che non si dimenticano. Passi veloci che incrociano passi cadenzati. Per sincronizzarsi naturalmente allo stesso ritmo. Lungo il corridoio di una scuola, dove un saluto tra colleghi, uno scambio di battute tra la fine di una lezione e l’inizio di un’altra, un sorriso o uno sguardo gioioso, malinconico, pensoso, determinano in un piccolo spazio grandi legami. Che sopravvivono a chi non c’è più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

