Napoli omaggia Aldo Giuffré | domani la cerimonia di scoprimento della targa alla sua memoria

A Napoli domani si svolgerà una cerimonia per scoprire una targa dedicata ad Aldo Giuffré, attore e artista italiano nato nel 1924 e scomparso nel 2010. L’evento si terrà nel centro della città, dove verrà posta la targa in memoria dell’attore. La cerimonia si inserisce nelle iniziative del Comune per ricordare la figura di Giuffré, noto per il suo contributo al teatro e al cinema italiani.