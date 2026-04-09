Napoli omaggia Aldo Giuffré | domani la cerimonia di scoprimento della targa alla sua memoria
A Napoli domani si svolgerà una cerimonia per scoprire una targa dedicata ad Aldo Giuffré, attore e artista italiano nato nel 1924 e scomparso nel 2010. L’evento si terrà nel centro della città, dove verrà posta la targa in memoria dell’attore. La cerimonia si inserisce nelle iniziative del Comune per ricordare la figura di Giuffré, noto per il suo contributo al teatro e al cinema italiani.
Il Comune di Napoli celebra la figura di Aldo Giuffré (1924-2010), protagonista assoluto del teatro e del cinema italiano, con l’apposizione di una targa commemorativa nel cuore della città.La cerimonia di scoprimento si terrà domani, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 12:00, in Via del Sole 6, nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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