Una sfida da record tra mare e colline | in 1.500 al via per il weekend del grande triathlon

Da cesenatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana si svolgerà una competizione di triathlon con circa 1.500 partecipanti iscritti. L’evento si terrà nella città che sarà trasformata in un’area multisportiva a cielo aperto. La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 si è tenuta recentemente al Palazzo del Turismo. La gara coinvolgerà nuoto, ciclismo e corsa, coinvolgendo atleti provenienti da diverse nazioni.

Presentata ufficialmente al Palazzo del Turismo l’edizione 2026 di Challenge Cesenatico, l'appuntamento internazionale che trasformerà la città in un'arena multisportiva a cielo aperto. I numeri confermano il prestigio della kermesse: 1.500 atleti totali, di cui oltre mille impegnati nella gara.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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