Una sfida da record tra mare e colline | in 1.500 al via per il weekend del grande triathlon

Nel fine settimana si svolgerà una competizione di triathlon con circa 1.500 partecipanti iscritti. L’evento si terrà nella città che sarà trasformata in un’area multisportiva a cielo aperto. La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 si è tenuta recentemente al Palazzo del Turismo. La gara coinvolgerà nuoto, ciclismo e corsa, coinvolgendo atleti provenienti da diverse nazioni.

Presentata ufficialmente al Palazzo del Turismo l’edizione 2026 di Challenge Cesenatico, l'appuntamento internazionale che trasformerà la città in un'arena multisportiva a cielo aperto. I numeri confermano il prestigio della kermesse: 1.500 atleti totali, di cui oltre mille impegnati nella gara.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Mille atleti tra mare e colline: Cesenatico capitale del TriathlonSabato 9 maggio e domenica 10 maggio Cesenatico diventa un polo di sport, competizione e divertimento con la nuova edizione del Triathlon Challenge... Ferrari sfida il mare: il nuovo scafo da 50 nodi punta al recordIl team Ferrari Hypersail ha presentato ieri a Milano, nel cuore della Design Week, il progetto per un imponente monoscafo da trenta metri progettato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garda Trentino Trail propone un'edizione da record; Le scarpe da record protagoniste della prima maratona sotto le due ore; Playoff Serie C | Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Sfide classiche in semifinale di Champions League: in che posizione è Paris - Bayern?. Jimmy Gressier sfida Mo Farah: a Bruxelles l’assalto al record mondiale dell’oraIl francese proverà a battere il primato stabilito dal britannico nel 2020 sulla pista dello stadio Re Baldovino ... msn.com Il 5-4 nella storia? Sì, ma quella volta che Dortmund-Legia Varsavia finì 8-4... Le sfide con più golLa sfida si disputò pocome meno di dieci anni fa nella quinta giornata dei gironi eliminatori di prima fase. Il record tra le gare a eliminazione diretta spetta al Bayern Monaco sul Barcellona (8-2) n ... gazzetta.it Oggi, il viaggio verso Marte è una sfida di pazienza e meccanica celeste. Anche quando le orbite di Terra e Marte si allineano perfettamente, i metodi di propulsione richiedono tra i cinque e gli undici mesi - facebook.com facebook Nella finale di Champions League ci sarà una sfida nella sfida, quella tra i connazionali Willian Pacho e Piero Hincapié. È una storia che parte da lontano, dalla ‘Valle de los Suenos’ dell’Independente del Valle: vi spieghiamo tutto a cura di @C_Ragioni x.com