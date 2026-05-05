Mille atleti tra mare e colline | Cesenatico capitale del Triathlon

Da cesenatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, Cesenatico ospiterà la nuova edizione del Triathlon Challenge, attirando migliaia di atleti provenienti da diverse regioni. L’evento si svolgerà tra il mare e le colline, trasformando la città in un punto di riferimento per la disciplina. La manifestazione prevede competizioni di triathlon che coinvolgeranno atleti di vari livelli, creando un’atmosfera di sport e divertimento.

Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio Cesenatico diventa un polo di sport, competizione e divertimento con la nuova edizione del Triathlon Challenge che porterà in città migliaia di atleti. Challenge Cesenatico è uno degli appuntamenti del calendario internazionale di triathlon, parte del circuito.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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