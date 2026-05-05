Mille atleti tra mare e colline | Cesenatico capitale del Triathlon

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, Cesenatico ospiterà la nuova edizione del Triathlon Challenge, attirando migliaia di atleti provenienti da diverse regioni. L’evento si svolgerà tra il mare e le colline, trasformando la città in un punto di riferimento per la disciplina. La manifestazione prevede competizioni di triathlon che coinvolgeranno atleti di vari livelli, creando un’atmosfera di sport e divertimento.

Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio Cesenatico diventa un polo di sport, competizione e divertimento con la nuova edizione del Triathlon Challenge che porterà in città migliaia di atleti. Challenge Cesenatico è uno degli appuntamenti del calendario internazionale di triathlon, parte del circuito.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Maratona di Boston: 30.000 atleti sfidano il mito tra colline e gloriaLa sfida della 130ª edizione della Maratona di Boston si prepara a scendere in campo lunedì 20 aprile, trasformando la capitale del Massachusetts nel... Gran Fondo San Benedetto: 17 anni di sport tra mare e colline? Cosa sapere Battistoni presenta la diciassettesima edizione della Gran Fondo di San Benedetto del Tronto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Corigliano-Rossano ospita il campionato interregionale di taekwondo con 600 atleti · CosenzaChannel.it; ‘Meeting della Liberazione’ al Campo Scuola. Oltre mille gli atleti presenti all’edizione 2026; Sardinia Trail 2026: al via l’attesa sfida in Ogliastra; Castellammare, più di mille e 200 runner sul lungomare: di corsa sul mare. Oltre mille per l'InvernalissimaGrande successo, nonostante le temperature rigide, per l'Invernalissima di Bastia Umbra. Oltre mille gli atleti partecipanti tra mezza maratona e gara non competitiva. Ad imporsi, alla fine, sono ... rainews.it Cinqueterre granfondo, 105 chilometri tra mare e salite con partenza da piazza EuropaCinqueterre Granfondo, 105 chilometri tra mare e salite con partenza da piazza Europa ... msn.com Gran Fondo Avesani, si ripropone un partecipatissimo evento (oltre mille atleti) per gli amanti della bicicletta, grazie alla generosità ed all’impegno sociale di una straordinaria famiglia di imprenditori veronesi. - facebook.com facebook Mille duecento atleti a Cesenatico per la grande festa del nuoto artistico x.com