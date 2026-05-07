Una serenata ai ‘maranza’ della sosta una pergamena in dono ai furbetti
Domenica 10 maggio, alle 16, si svolgerà una passeggiata tra le antiche piazzette della città, alcuni di questi spazi ancora frequentati ma minacciati dal degrado e dal parcheggio selvaggio. L’evento mira a valorizzare i luoghi storici del centro, tra corti e spazi che il tempo ha già segnato, offrendo un’occasione per conoscerne la storia e la situazione attuale. La passeggiata è aperta a tutti e si inserisce in un progetto di sensibilizzazione sulla tutela del patrimonio locale.
Rovigo, 7 maggio 2026 Domenica 10 maggio, alle 16, passeggiata alla scoperta delle antiche piazzette della città, luoghi ancora vivi anche se a rischio degrado come corte Cappa d’oro ‘vittima’ del parcheggio selvaggio e spazi che purtroppo il tempo ha già cancellato. L’iniziativa è stata organizzata dal comitato 15 aprile Cappa d’oro, organismo nato nei giorni scorsi con la firma davanti al notaio Elisa Giovanna Bortolin. A fare da guida in questo tour per la città sarà Mario Andriotto, storico, fondatore e ideatore della pagina web Rovigo de na volta. Al suo fianco il giornalista Mattia Tridello, da sempre appassionato di arte e cultura. Non solo parole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
DON Ali IL RE DEI MARANZA è STATO ARR3STAT0 #shorts #maranza #lafrancytiracconta #donali
Notizie correlate
Una pergamena di ringraziamento, il nostro donoNel cortile della primaria di Reno Centese si sono ritrovati gli alunni, gli insegnanti, i rappresentanti di classe, la dirigente del comprensivo 4...
Furbetti della sosta? Adesso ci pensa l'AI: grazie alla scansione si potranno scoprire tutte le irregolaritàArrivano importanti novità per quanto concerne l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito stradale.
Aggiornamenti e dibattiti
Ristorante vietato ai ‘maranza’: Tute, barbe e capi falsi da noi sono banditiLo chef Natale Giunta lancia una provocazione: un divieto di ingresso per quelli che definisce maranza, auspicando che il suo gesto sia imitato da altri colleghi. Da oggi esce il primo divieto ... quotidiano.net
Maranza e devianza è solo una rima? Storia di una parola che ha creato un mostroIntervista a Gabriel Seroussi, autore del libro La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia dei maranza. Nato negli anni ‘80 a Milano, il termine era sinonimo di tamarro e per decenni ha ... vita.it