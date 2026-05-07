Domenica 10 maggio, alle 16, si svolgerà una passeggiata tra le antiche piazzette della città, alcuni di questi spazi ancora frequentati ma minacciati dal degrado e dal parcheggio selvaggio. L’evento mira a valorizzare i luoghi storici del centro, tra corti e spazi che il tempo ha già segnato, offrendo un’occasione per conoscerne la storia e la situazione attuale. La passeggiata è aperta a tutti e si inserisce in un progetto di sensibilizzazione sulla tutela del patrimonio locale.

Rovigo, 7 maggio 2026 Domenica 10 maggio, alle 16, passeggiata alla scoperta delle antiche piazzette della città, luoghi ancora vivi anche se a rischio degrado come corte Cappa d’oro ‘vittima’ del parcheggio selvaggio e spazi che purtroppo il tempo ha già cancellato. L’iniziativa è stata organizzata dal comitato 15 aprile Cappa d’oro, organismo nato nei giorni scorsi con la firma davanti al notaio Elisa Giovanna Bortolin. A fare da guida in questo tour per la città sarà Mario Andriotto, storico, fondatore e ideatore della pagina web Rovigo de na volta. Al suo fianco il giornalista Mattia Tridello, da sempre appassionato di arte e cultura. Non solo parole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una serenata ai ‘maranza’ della sosta, una pergamena in dono ai furbetti

DON Ali IL RE DEI MARANZA è STATO ARR3STAT0 #shorts #maranza #lafrancytiracconta #donali

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