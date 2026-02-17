Una pergamena di ringraziamento il nostro dono
La scuola primaria di Reno Centese ha accolto stamattina Stefano e Nicolò Cavicchi, rappresentanti della podistica di Finale Emilia, per piantare un albero nel giardino scolastico, un gesto che celebra il legame tra l’attività fisica e la cura dell’ambiente.
Nel cortile della primaria di Reno Centese si sono ritrovati gli alunni, gli insegnanti, i rappresentanti di classe, la dirigente del comprensivo 4 Cento professoressa Annalisa Dall’Olio, i rappresentanti della podistica di Finale Emilia, Stefano e Nicolò Cavicchi per condividere un momento bellissimo e significativo: la piantumazione di un nuovo albero nel giardino della scuola. Gli alunni hanno assistito con interesse e curiosità alle fasi della piantumazione. Nicolò e Stefano hanno scavato una buca in cui è stato messo a dimora l’acero, poi la buca è stata riempita di terra. Nicolò ha innaffiato l’acero e potato le cime dei rami. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
