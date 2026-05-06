Una navetta tra la Stazione Centrale di Napoli e il Museo di Pietrarsa | gratis per chi ha il biglietto d'ingresso

Dal 10 maggio al 28 giugno, nei fine settimana e nei giorni festivi, Ferrovie dello Stato ha avviato un servizio navetta gratuito tra la Stazione Centrale di Napoli e il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Il collegamento è riservato a chi possiede un biglietto d’ingresso per il museo e sarà attivo fino alla fine di giugno. La navetta collega direttamente le due località per i visitatori interessati.

Ferrovie dello Stato ha istituito un servizio navetta che sarà attivo dal 10 maggio al 28 giugno, nei weekend e nei festivi,per collegare la Stazione Centrale di Napoli e il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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