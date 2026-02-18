Francesca Albanese comitato esperti Onu condanna i ‘feroci attacchi’ alla relatrice speciale

Il Comitato di coordinamento delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani dell’Onu ha condannato i pesanti attacchi di alcuni ministri contro Francesca Albanese, relatrice speciale sui diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, a causa delle accuse infondate e delle campagne diffamatorie che mirano a screditarla pubblicamente. In un'azione concreta, il comitato ha sottolineato come le dichiarazioni siano basate su informazioni false e abbiano creato un clima ostile nei confronti della relatrice.

Il Comitato di coordinamento delle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani dell’Onu ha condannato “i feroci attacchi, basati sulla disinformazione, sferrati da diversi ministri contro Francesca Albanese, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967?. “Denunciamo le azioni dei ministri di alcuni Stati che si basano su fatti inventati e criticano Albanese per dichiarazioni che non ha mai rilasciato al 17esimo Forum di Al Jazeera”, ha affermato l’organo, composto da sei esperti indipendenti, che è abilitato a esaminare i reclami contro i relatori speciali dell’Onu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francesca Albanese, comitato esperti Onu condanna i ‘feroci attacchi’ alla relatrice speciale Rocco Tanica smonta Francesca Albanese e bacchetta la "cura" della relatrice OnuRocco Tanica ha commentato le dichiarazioni di Francesca Albanese riguardo alla situazione in Iran. La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice OnuLa Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L’Onu difende Francesca Albanese: False le accuse su Israele, preoccupati per disinformazione e attacchi personaliLa portavoce dell'Unhcr Marta Hurtado: La relatrice speciale non ha mai definito nessuno Stato come nemico dell'umanità. Invito tutti a vedere e leggere le sue dichiarazioni ... ilfattoquotidiano.it La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: Accusa Israele come popolo. Ma non è vero – Il videoUn attacco durissimo nei confronti di Francesca Albanese per parole che non ha mai pronunciato e la richiesta di dimissioni dal ruolo di relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. Il min ... ilfattoquotidiano.it “Assumiamo pure che lo stupro sia avvenuto. E allora”. Francesca Albanese x.com “Francesca Albanese è una donna straordinaria, di una competenza e di una onestà intellettuale come io rarissimamente ho incontrato nella mia vita. E affronta tutte queste aggressioni a testa alta, giustamente, perché quelle accuse sono solo squallidi pretest facebook