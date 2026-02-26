Dietrofront di Parigi sulle dimissioni di Francesca Albanese La relatrice Onu | Mi aspettavo delle scuse

La Francia cambia posizione riguardo alle dimissioni di una rappresentante Onu, dopo aver chiesto pubblicamente le sue dimissioni. La risposta ufficiale si limita ora a un appello alla moderazione e alla sobrietà, senza ulteriori interventi o decisioni definitive. La vicenda si conclude senza annunci di provvedimenti, lasciando in sospeso la questione.

La Francia fa dietrofront su Francesca Albanese: la richiesta di dimissioni invocata dal ministro degli Esteri, Jean-Noel Barrot, si risolve in un semplice richiamo alla «sobrietà» e alla «moderazione» da parte dei responsabili Onu. Anche se la posizione di Parigi non cambia. Anzi, tramite un portavoce del Quai d’Orsay, ribadisce che la relatrice speciale per i Territori palestinesi dovrebbe avere la «dignità» di dimettersi. «Prendo atto che la diplomazia francese cambiato idea», ha commentato l’italiana, precisando tuttavia che si sarebbe aspettata delle «scuse per gli insulti duri e inaccettabili» ricevuti. Tutto comincia a inizio... 🔗 Leggi su Feedpress.me

