Natura turismo e mobilità sostenibile | Fiab presenta il calendario 2026 delle ciclogite

Fiab ha annunciato il calendario 2026 dedicato a promuovere la mobilità sostenibile e il turismo in bicicletta. L'iniziativa nasce dall'esigenza di incentivare l’uso delle bici come alternativa ecologica, coinvolgendo ciclisti di ogni età. Il calendario include percorsi lungo sentieri naturali e strade secondarie, con eventi programmati in diverse regioni italiane. La proposta mira a rendere più accessibile e divertente la scoperta del territorio in sella a una bicicletta.

Un calendario ampio, pensato per tutte le età e capace di valorizzare il territorio attraverso il turismo su due ruote. Fiab Forlì ha presentato ufficialmente il programma delle ciclogite 2026, confermando il proprio impegno nella diffusione della cultura della bicicletta come strumento di aggregazione, mobilità sostenibile e scoperta delle bellezze paesaggistiche locali. Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo spicca la ciclogita di quattro giorni “Valli e laghi del Trentino”, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Un’iniziativa che unisce sport, natura e convivialità, con iscrizioni aperte fino alla fine di febbraio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Umbria ciclabile: 11 comuni beneficiari del piano “Bici in Comune” per mobilità sostenibile e turismo lento.Undici comuni dell’Umbria si preparano a cambiare volto alla mobilità.

Val Tidone: Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia, natura e tradizioni locali.La Valle Tidone registra un aumento di turisti grazie all’introduzione di oltre venti nuovi percorsi tra storia, natura e tradizioni locali.

Turismo, nasce un’unica grande destinazione creata da Lombardia (Como non c’è), Canton Ticino e Alto PiemonteDall’Alto Piemonte al Canton Ticino, passando per il Varesotto, nasce un’unica grande destinazione transfrontaliera dove la natura incontaminata, la cultura millenaria e la mobilità dolce si fondono i ... comozero.it

Alto Piemonte, Varese e Ticino: il confine scompare nel turismo sostenibileDai grandi eventi sportivi alla mobilità slow, Alto Piemonte, Varesotto e Canton Ticino si presentano al mondo come un’unica destinazione sostenibile ... laprovinciadivarese.it

Friuli Venezia Giulia Turismo. . Scopri la Ciclovia Adriatico-Ionica con tutta la famiglia! Itinerari accessibili, natura protetta e centri storici rendono l’esperienza adatta a tutte le età, da vivere in modo lento e condiviso. Il prossimo viaggio in famiglia parte da qui - facebook.com facebook

Francia 2026, tra natura, art de vivre e turismo slow x.com