Una mattinata tra musica parole e dolcezza a Pozzuoli

A Pozzuoli si svolge una mattinata dedicata alle donne, all’arte e alla condivisione. L’evento combina musica, letture e momenti di convivialità in un’atmosfera informale. Partecipanti di diverse età si riuniscono per trascorrere alcune ore insieme, condividendo esperienze e passioni in un contesto cittadino. La manifestazione si svolge in un luogo pubblico e prevede interventi di artisti e relatrici.

A Pozzuoli prende vita un appuntamento dedicato all’universo femminile, all’arte e alla condivisione. Sabato 9 maggio, alle ore 11:30, l’Antica Pasticceria Tommaso Del Giudice ospiterà “MAMMA – mattinata in musica, parole e dolcezza”, un evento pensato per unire emozioni, cultura e intrattenimento in un’atmosfera elegante e accogliente. Protagonista della mattinata sarà la voce di Filomena Migliaccio, artista capace di trasmettere emozioni attraverso interpretazioni intense e coinvolgenti. A presentare l’evento sarà Valeria Veltri, che accompagnerà il pubblico lungo un percorso fatto di parole, testimonianze e momenti musicali. L’iniziativa nasce anche grazie alla collaborazione di Giusy D’Isanto e Marietta Civero, impegnate nell’organizzazione di un appuntamento che punta a valorizzare il territorio e le sue espressioni artistiche.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate “Note di Donna”: musica, parole e dolcezza per celebrare l’8 marzoIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la città di Pozzuoli si prepara ad accogliere un appuntamento all’insegna dell’arte, della... "Una mattinata in villa. Musica sinfonica per tutti"Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ti aspettiamo...