Una mattinata in villa Musica sinfonica per tutti

Domenica 19 aprile si terrà un concerto di musica sinfonica nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini, organizzato dalla Fondazione G. L'evento è aperto al pubblico e offre l'opportunità di ascoltare un'esibizione di musica classica in un ambiente storico. La mattina sarà dedicata a momenti musicali che coinvolgeranno gli spettatori in un'esperienza culturale all'aperto.

Ti aspettiamo domenica 19 aprile per questo Concerto di musica sinfonica nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (Padova).PROGRAMMA: Ore 10:45Accoglienza del pubblicoOre 11:00Saluti di BenvenutoIsabella Longo - Vicepresidente Fondazione G. E. Ghirardi E.T.S.Ore 11:10 Il concerto prevede ingresso con offerta minima di 10 euro - fino a esaurimento posti - non è prevista la prenotazione. W.A. Mozart Ouverture da "La clemenza di Tito"L.v. Beethoven Sinfonia N.3 "Eroica"SONIKA ORCHESTRASonika Orchestra (Patavina Libertas) è una formazione recente, costituita a fine estate 2025.