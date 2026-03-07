Note di Donna | musica parole e dolcezza per celebrare l’8 marzo

In occasione dell’8 marzo, la città di Pozzuoli organizza un evento dedicato alla musica, alle parole e alla celebrazione delle donne. La manifestazione si svolge tra performance artistiche e momenti di condivisione pubblica. L’appuntamento coinvolge artisti e pubblico, creando un’occasione per riflettere e festeggiare la ricchezza femminile attraverso vari mezzi espressivi.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la città di Pozzuoli si prepara ad accogliere un appuntamento all’insegna dell’arte, della musica e della condivisione. Sabato 8 marzo alle ore 11:30 si terrà infatti “Note di Donna”, una mattinata speciale dedicata al mondo femminile, tra racconti, emozioni e momenti musicali. L’iniziativa si svolgerà presso la storica Antica Pasticceria Del Giudice, luogo simbolo della tradizione dolciaria flegrea, che per l’occasione diventerà spazio di incontro culturale e artistico. A condurre e coordinare l’incontro sarà Valeria Veltri, che guiderà gli interventi e i diversi momenti di riflessione e condivisione. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

“Secondo noi la donna”: musica e poesia e beneficenza per celebrare l’8 marzo a Noventa PadovanaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica...

Leggi anche: “Nel viso di una donna”: musica, poesia e fotografia per celebrare la Festa della donna

Una raccolta di contenuti su Note di Donna musica parole e dolcezza....

Temi più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Concerto Non siamo sole; I musei fiorentini per le donne; Festa della Donna, una giornata dedicata. Ecco il programma.

Musica al lavoro si apre con il racconto in note de La città delle donneIl 5 marzo alle ore 18.30 si apre l’edizione 2026 di Musica al Lavoro con La città delle Donne, spettacolo dedicato alla Giornata Internazionale della ... piacenzasera.it

Note di Donne e voci femminili. L’omaggio con Regine di coriTorna – per l’ottava edizione – la rassegna corale Regine di Cori, dedicata alla valorizzazione dei cori femminili: stasera alle 20.30, all’auditorium della corale Rossini in via Livio Borri, ... ilrestodelcarlino.it

Cassano d’Adda Sabato 7 Marzo dalle 17:15 Non perdetevi l'inaugurazione di ARTESTRACCIA! Una pomeriggio tra arte, libri e musica per la Giornata della Donna. Mostra + Presentazione libro + Aperitivo musicale con Coro Note di Libertà Ingresso lib - facebook.com facebook