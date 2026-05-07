Il confronto tra l’artista e la sua ex compagna continua a far parlare di sé, con nuove dichiarazioni e scontri pubblici. Le tensioni tra i due sono rimaste al centro dell’attenzione, alimentando discussioni tra i fan e i media. Non si sono registrati sviluppi ufficiali che abbiano modificato la situazione, mentre le dichiarazioni di uno dei due protagonisti hanno mantenuto alta l’attenzione sull’argomento.

Non si attenua il clima di tensione attorno a una delle famiglie più seguite e discusse dello spettacolo italiano. A riaccendere il confronto è ancora una volta una serie di dichiarazioni incrociate che riportano al centro una ferita mai davvero chiusa: la scomparsa di Ylenia Carrisi. Dopo l’intervista a Domenica In, il racconto si è ulteriormente ampliato tra repliche, precisazioni e nuovi interventi che coinvolgono direttamente Al Bano e Romina Power, in un intreccio di memoria, dolore e visioni opposte su ciò che accadde negli anni Novanta. Al Bano e la replica a Romina Power. Il punto di partenza è l’intervista rilasciata da Romina Power a Belve, dove l’artista aveva espresso il proprio punto di vista sugli anni successivi alla scomparsa della figlia, lamentando l’assenza di un sostegno costante da parte dell’ex marito.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non ha il diritto!”. Al Bano ancora contro Romina, l’affondo senza precedenti

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Temi più discussi: RaiNews. . Dopo le dichiarazioni rilasciate a 'Belve' da Romina Power, Al Bano ha replicato a Domenica In. Ospite di Mara Venier ha raccontato, con rabbia e dolore, la sua versione dei fatti riguardo la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi e la fine del matrimo; Al Bano ancora contro Romina Power dopo Domenica In: Una madre non ha il diritto di offendere un padre; Difendo la mia famiglia, vi prendo uno per uno. Siete solo gentaglia. Al Bano e l'attacco misterioso a Domenica In: con chi era arrabbiato; Al Bano ha un crollo a Domenica In: Romina, la mia ex moglie, mi sta ammazzando. E parla della figlia scomparsa.

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