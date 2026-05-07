Una fotografia in cantina e 19 ragazzi che diventano adulti

Una fotografia scattata in cantina ritrae diciannove giovani che, nel corso degli anni, sono cresciuti e sono ora diventati adulti. Il Comune di Portico e San Benedetto ha organizzato un evento in collaborazione con il ristorante e albergo diffuso Al Vecchio Convento, coinvolgendo i partecipanti in un momento di ricordo e condivisione. La fotografia è stata condivisa sui canali social dell’amministrazione comunale.