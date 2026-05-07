Una fotografia in cantina e 19 ragazzi che diventano adulti
Una fotografia scattata in cantina ritrae diciannove giovani che, nel corso degli anni, sono cresciuti e sono ora diventati adulti. Il Comune di Portico e San Benedetto ha organizzato un evento in collaborazione con il ristorante e albergo diffuso Al Vecchio Convento, coinvolgendo i partecipanti in un momento di ricordo e condivisione. La fotografia è stata condivisa sui canali social dell’amministrazione comunale.
Il Comune di Portico e San Benedetto ed il ristorante e albergo diffuso Al Vecchio Convento hanno organizzato per sabato 9 alle 16 nella chiesa di Santa Maria in Girone di Portico, la presentazione del romanzo d’esordio, a 65 anni, di Mario Onofri dal titolo ‘La foto di classe’ (editore 1886 publishing), vincitore del concorso letterario ‘Castel di carta 2025’. Dopo i saluti di Anna Facciani, consigliera comunale di Portico, interverranno la giornalista Patrizia Cevoli di Ravenna, la scrittrice Paola Ravaioli per leggere brani dell’opera e lo stesso autore che vive a Ravenna. Al termine della presentazione, ad ingresso libero, i presenti potranno fare domande all’autore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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