Marco Rovelli, docente e scrittore, commenta che la società moderna è centrata sull’individualismo e sulla prestazione, e la scuola si inserisce in questo contesto. Sottolinea come i giovani percepiscano una distanza dal mondo degli adulti, anche se sono gli adulti a comporre l’ambiente scolastico. Rovelli è uno dei relatori del progetto

Il progetto è promosso da Fondazione Comunità Milano e Fondazione Alia Falck. Gli appuntamenti sono dedicati a genitori che si sentono in difficoltà di fronte a una fase così delicata affrontando tematiche specifiche. Fra gli altri relatori: Carla Weber, Michela Marzano, Andrea Staid, Laura Pigozzi, Jonathan Bazzi, Elena Buday, Luca Massironi. Il termine alieni è nel titolo del progetto e torna nelle parole di Rovelli, che su questi temi ha scritto il libro Non siamo capolavori. Il disagio e il dissenso degli adolescenti, edito da LaTerza. «L'insegnante è visto come alieno, l'adulto è visto come lontanissimo. La responsabilità...

© Vanityfair.it - Marco Rovelli: «La società in cui viviamo è individualistica e prestazionale e la scuola è organica a questo mondo. La distanza che i giovani sentono è quella dal mondo degli adulti e la scuola è fatta di adulti, nonostante i protagonisti siano ragazzi e ragazze»

