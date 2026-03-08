Donna trovata morta a Genova | sarebbe stata uccisa a coltellate

Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio in via San Felice, nel quartiere di Molassana a Genova. Il suo corpo presentava ferite da arma da taglio e si trovava sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.