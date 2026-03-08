Genova donna trovata morta | è stata accoltellata

Una donna è stata trovata senza vita nel quartiere di Molassana, a Genova, nel pomeriggio di oggi. Il corpo si trovava in via San Felice e presentava ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. La scena del delitto è stata sequestrata per le indagini.

A Genova una donna è stata trovata morta questo pomeriggio nel quartiere di Molassana in Val Bisagno in via San Felice. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita con più coltellate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. L'intervento è ancora in corso, indagini affidate alla Squadra Mobile della questura.