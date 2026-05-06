Khvicha Kvaratskhelia, noto anche come “Kvaradona”, ha lasciato Napoli poco prima di un importante evento calcistico, dove questa sera si svolgerà la replica. Il calciatore georgiano, protagonista nelle ultime stagioni, è stato protagonista di un trasferimento che ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi. La sua partenza ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati di calcio e gli osservatori del mercato.

E basta chiamarlo Kvaradona, essù. Khvicha Kvaratskhelia – che stasera va in scena per la replica di Psg-Bayernmonaco-cinquaquattro, calcio nell’era della post-tattica – dovremmo smettere di ricondurlo a quel mito assoluto, “un uomo con due piedi celestiali e almeno una mano divina” per dirla con la Süddeutsche Zeitung, che lancia questa sorta di appello. Perché da quando Kvara è andato via da Napoli, è andato oltre. Capiamo la suggestione, dice il giornale tedesco, ma no. Anzi, se proprio vogliamo dedurre somiglianze dal suo gioco forse andrebbe chiamato Kvararobben, perché le sue movenze ricordano più quelle di Arjen Robben. Il punto però è che “se Kvara è un alieno, cos’era allora l’argentino? Con Maradona, a volte ci si chiedeva cosa fosse venuto prima, il calcio o lui.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Basta chiamarlo “Kvaradona”, Kvaratskhelia è andato via da Napoli appena in tempo

KVARADONA L’esordio di Kvaratskhelia col Napoli

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