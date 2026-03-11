Cerreto Guidi investita mentre attraversava la strada Morta una 45enne

Una donna di 45 anni è deceduta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada nella frazione di Bassa, a Cerreto Guidi. L’incidente è avvenuto il 3 marzo scorso e da allora la donna si trovava in condizioni critiche. Ora, purtroppo, si è verificato il decesso, confermando la tragica fine della vicenda.

È morta la donna di 45 anni che lo scorso 3 marzo era rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita a Bassa, nella frazione di Cerreto Guidi. Le sue condizioni, come riportato da La Nazione, erano apparse subito molto critiche e, nonostante il rapido intervento dei soccorritori e il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

E’ morta a 33 anni Kianna Underwood, star di Nickelodeon: “Investita mentre attraversava la strada, è stata trascinata per quasi due isolati da un’auto pirata”Kianna Underwood, ex attrice bambina diventata nota nei primi anni Duemila per le sue apparizioni nelle serie Nickelodeon All That e Little Bill, è...

Anziana di 86 anni uccisa e investita a Roma mentre attraversava la strada: alla guida una 70enneUna anziana di 86 anni è morta investita da un’auto venerdì mattina nel quartiere Parioli a Roma.

Contenuti utili per approfondire Cerreto Guidi

Temi più discussi: Donna investita mentre attraversava la strada: è gravissima; Grave incidente a Bassa (Cerreto Guidi), investita una donna; Venne investita a Cerreto Guidi, deceduta in ospedale; Cerreto Guidi, morta la donna di 45 anni investita da un’auto – Chi è la vittima.

È morta la donna investita da un'auto a BassaNon ce l'ha fatta la donna investita la settimana scorsa a Bassa (Cerreto Guidi) da un'auto in via 26 Giugno, lungo la Strada provinciale 11 che ... gonews.it

È morta la donna investita da un’auto, aveva 45 anniL’incidente era avvenuto a Bassa, Cerreto Guidi, circa una settimana fa. Nonostante i soccorsi e il ricovero, la 45enne non ce l’ha fatta ... msn.com

Tante le iniziative speciali per la Giornata internazionale della donna, dalla mostra dedicata a Nadia Parri alla Villa medicea di Cerreto Guidi alla conferenza sulle donne medievali al Museo etrusco di Chiusi - facebook.com facebook