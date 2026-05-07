Una bambina di 10 anni trova un axolotl vivo mentre gioca vicino a un fiume | che cos’è e qual è il sospetto degli esperti

Una bambina di 10 anni, mentre giocava vicino a un fiume, ha trovato un axolotl vivo. La notizia sta circolando da alcuni giorni sui media internazionali, tra cui il Guardian, la BBC e People. Nelle ultime ore, anche i siti italiani ne hanno parlato, attirando l’attenzione su questo ritrovamento. Gli esperti stanno analizzando la situazione e valutando le possibili implicazioni legate alla presenza di questa specie nel territorio.

È una storia che nelle ultime ore sta rimbalzando anche sui siti italiani, ma che in realtà circola da giorni sulla stampa internazionale: dal Guardian alla BBC e fino a People. Al centro della vicenda c’è Evie, una bambina di 10 anni che mentre giocava vicino a un fiume a Bridgend, in Galles, ha notato qualcosa di insolito sotto un ponte: un axolotl vivo. Si tratta di una rarissima salamandra originaria del Messico e considerata a rischio critico di estinzione in natura, che ovviamente non avrebbe dovuto trovarsi lì. Gli esperti del National Centre for Reptile Welfare hanno infatti spiegato che molto probabilmente si trattava di un esemplare domestico abbandonato da qualcuno che lo teneva in acquario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una bambina di 10 anni trova un axolotl vivo mentre gioca vicino a un fiume: che cos’è e qual è il sospetto degli esperti Notizie correlate Trova una "bomba" in giardino dopo 10 anni, ma la scoperta degli artificieri è incredibile: cos'era davveroSembrava una bomba, invece era una palla di cannone del '700 quella trovata per caso in un giardino nel Pavese, a Linarolo, nei pressi del Po. Tragedia nel Foggiano, bambino di 10 anni muore mentre gioca in piazzaTragedia a Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia, dove un bambino di 10 anni è morto improvvisamente mentre stava giocando in piazza con gli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Abusi su una bambina di 10 anni, ambulante condannato a 11 anni; Attività fisica nei bambini: almeno 60 minuti al giorno, secondo l’OMS; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (9-10 maggio); Quel giorno orribile in cui morirono sette bambini. Violento incidente nel Porsche Cayenne: corsa in ospedale per bimba di 10 anniGRICIGNANO D’AVERSA – Paura nel pomeriggio di oggi a Gricignano d’Aversa, dove una bambina di circa 10 anni è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale. Il fatto è accaduto in via della Stazi ... casertace.net Travolse con il suv e uccise una bimba di un anno fuori dall'asilo, chiesti due anni e due mesi di carcere per una signora di 78 anniSofia Archetti non aveva ancora due anni. Per i legali la signora, nonna di un altro bambino iscritto alla prima elementare nello stesso istituto, va assolta: «Non ha visto la bimba e la nonna». brescia.corriere.it Famiglia nel bosco, la bambina resta ricoverata «e chiede della mamma» - facebook.com facebook Brescia, investì e uccise una bambina fuori dall’asilo: chiesta condanna per una donna di 74 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com