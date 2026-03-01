A Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia, un bambino di 10 anni ha perso la vita mentre trascorreva del tempo in piazza con gli amici. La tragedia si è consumata improvvisamente, lasciando sgomenta la comunità locale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato grande shock tra residenti e familiari.

Tragedia a Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia, dove un bambino di 10 anni è morto improvvisamente mentre stava giocando in piazza con gli amici. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe accusato un malore improvviso, accasciandosi al suolo davanti agli occhi dei presenti. I soccorsi e i tentativi di rianimazione. Sul posto è intervenuto immediatamente un medico rianimatore che si trovava in zona per caso. L’uomo ha iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale del 118, che ha proseguito a lungo i tentativi di soccorso. Nonostante gli sforzi, per il bambino non c’è stato nulla da fare. La scena si è consumata sotto gli occhi di amici e familiari, in un pomeriggio che avrebbe dovuto essere come tanti altri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia nel Foggiano, bambino di 10 anni muore mentre gioca in piazza

Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpoUn bimbo di 10 anni è morto ieri mentre giocava con un amico ad arrampicarsi su una parete rocciosa.

Tragedia in Val Venosta: muore un bambino di 10 anni durante un giocoUn bambino di soli 10 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in Val Venosta, in Alto Adige.

Bambino di 10 anni muore mentre gioca in piazza con gli amici: il malore e i drammatici soccorsi

