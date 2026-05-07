Un weekend di gusto e natura a Cureggio arriva Naturale!

Sabato 9 e domenica 10 maggio il comune di Cureggio ospita la manifestazione "Naturale!", organizzata in collaborazione con la Pro Loco e Slow Food Colline Novaresi.Sabato 9 maggioDalle 15 alle 19, escursione in collaborazione con Il Cammino delle Colline Novaresi (prenotazioni obbligatorie.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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