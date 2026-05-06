Sagra dell’Asparago | gusto e natura a Poggio Moiano

A Poggio Moiano si svolge la diciannovesima edizione della Sagra dell’Asparago, un appuntamento che presenta specialità gastronomiche basate sul prodotto locale e propone attività di solidarietà e intrattenimento per tutte le età. L’evento, che si ripete ogni anno, offre un’occasione per assaporare piatti tipici e partecipare a iniziative di carattere sociale, coinvolgendo residenti e visitatori.

Cosa: Torna la 19° edizione della Sagra dell’Asparago, un evento che unisce le eccellenze enogastronomiche locali a iniziative di solidarietà e intrattenimento per tutte le età.. Dove e Quando: A Poggio Moiano, suggestivo borgo nel cuore della Sabina in provincia di Rieti, sabato 10 maggio.. Perché: Per vivere una giornata all’insegna delle tradizioni culinarie autentiche, riscoprendo il contatto con la natura e il valore della condivisione comunitaria.. La primavera nel Lazio non è soltanto un semplice risveglio meteorologico, ma un vero e proprio ritorno alla terra e ai ritmi antichi che scandiscono da secoli la vita dei borghi incastonati nelle valli.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Sagra dell’Asparago: gusto e natura a Poggio Moiano Notizie correlate Tre giorni tra gusto e tradizioni: a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicanoTre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio. La sagra dell'asparago rosa a MezzagoDal 30 aprile al 23 maggio torna la rinomata sagra dell’asparago rosa di Mezzago, giunta alla sua 66esima edizione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sagra dell’Asparago Selvatico a Poggio Moiano: il 10 maggio la Sabina porta in tavola la primavera; Le sagre di maggio: buoni sapori in passerella; Eventi nel Lazio fino al 10 maggio 2026: sagre, festival e idee per un viaggio di primavera; Poggio Moiano, il 10 maggio torna la 19esima sagra dell’asparago selvatico. Sagra dell’Asparago Selvatico a Poggio Moiano: il 10 maggio la Sabina porta in tavola la primaveraA Poggio Moiano il 10 maggio torna la Sagra dell’Asparago Selvatico: stand gastronomici, corsa solidale, sfilata canina e musica. ilquotidianodellazio.it Poggio Moiano celebra la primavera: il 10 maggio torna la 19° Sagra dell’AsparagoNewTuscia – POGGIO MOIANO – A Poggio Moiano la primavera ha un sapore preciso: quello deciso e inconfondibile dell’asparago selvatico. Sabato 10 maggio, il borgo della Sabina torna ad accogliere visi ... newtuscia.it A Poggio Moiano la primavera si mangia, si ascolta e si vive: il 10 maggio torna la Sagra dell’Asparago Selvatico - facebook.com facebook Michele La Ginestra debutta in provincia di Rieti con “Mi pare ieri”: due anteprime a Poggio Moiano e Antrodoco x.com