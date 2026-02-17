Furto in condominio fermati mentre si allontavano | al loro domicilio avevano un kit per lo scasso

Martedì mattina, i carabinieri di Verona hanno arrestato due uomini, un 43enne e un 28enne, perché tentavano di svaligiare un condominio. I due sono stati fermati mentre si allontanavano dal palazzo, con in tasca un kit completo per scassinare le porte. Quando sono stati fermati, avevano già danneggiato una porta e stavano cercando di portare via alcuni oggetti di valore. Entrambi sono cittadini georgiani e ora devono rispondere di tentato furto e ricettazione.

Il tutto è avvenuto nelle prime ore del mattino, nel quartiere di Santa Lucia, quando i militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un furto in atto in un condominio di via Da Persico. La rapidità dell'intervento avrebbe consentito al personale dell'Arma di intercettare e bloccare i due uomini proprio mentre cercavano di allontanarsi frettolosamente dallo stabile: controllati, sarebbero stati trovati in possesso di strumenti atti allo scasso, ritenuti pronti per essere utilizzati per l’effrazione delle abitazioni. Ulteriori indagini, condotte con il supporto dei carabinieri della compagnia di Mantova, avrebbero permesso di estendere le perquisizioni presso la struttura ricettiva dove i due soggiornavano temporaneamente.🔗 Leggi su Veronasera.it

