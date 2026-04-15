Tenta un furto nel supermercato i dipendenti lo scoprono e li aggredisce

Nel pomeriggio di oggi, un tentativo di furto in un supermercato di via Cimabue si è trasformato in un episodio di violenza. I dipendenti hanno scoperto il tentativo di taccheggio e sono stati aggrediti dall’autore dell’atto. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i clienti e i lavoratori.

Pomeriggio di violenza in un supermercato di via Cimabue, dove un tentativo di taccheggio è degenerato in una aggressione ai danni del personale. Un uomo senza fissa dimora, di origine tunisina, di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver trasformato un furto in rapina.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Furto in un supermercato a Cerignola Notizie correlate Tenta il furto di alcolici e aggredisce i dipendenti del supermercato: arrestato 57enneFirenze, 14 aprile 2026 - Tenta di rubare due bottiglie di alcolici ma, scoperto, reagisce con violenza aggredendo il personale del supermercato: un... Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a MilanoSi aggirava per il supermercato Carrefour di via Turati (in centro a Milano) cercando di rubare alcuni prodotti e spintonando anche i dipendenti del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trieste, tenta un furto in un negozio del centro e ferisce la commessa: fermata una donna; Genova, tenta un furto e picchia un passeggero del bus. Arrestato; Sanremo, tenta un furto in un negozio di via Roma e aggredisce un vigilante: arrestato; Tenta un furto con la tecnica della monetina: individuato dalla Polizia. Tenta furto di alcolici e aggredisce il personale a Firenze: arrestato 57enneTentato furto degenera in aggressione in un supermercato di Firenze: arrestato un 57enne. Ferita una dipendente ... gonews.it Firenze, tenta furto di alcolici al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato 57enneUn tentativo di taccheggio in un supermercato di via Cimabue a Firenze è degenerato in un'aggressione ai danni del personale di servizio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno tratto i ... 055firenze.it Aprilia: tenta di rubare merce per oltre 1.500 euro ma viene fermato Arrestato dai Carabinieri. Scopri tutti i dettagli! - facebook.com facebook Il Barça tenta la rimonta Primo tempo di fuoco a Madrid con il Barcellona che si porta sul 2-0 in appena 24 minuti grazie a Yamal e Torres. Lookman riporta avanti l’Atletico, ma la gara rimane apertissima #Tuttosport #AtleticoBarça x.com