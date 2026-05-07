Un uomo è stato arrestato per aver inseguito e minacciato il principe Andrea mentre portava a passeggio i suoi cani

Un uomo è stato fermato dalla polizia mentre inseguiva e minacciava il principe Andrea mentre portava a spasso i suoi cani a Sandringham. L’arresto è avvenuto nelle vicinanze della tenuta, dove il membro della famiglia reale stava svolgendo la consueta passeggiata. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’individuo, che è stato portato in centrale per gli accertamenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o alle eventuali accuse.

A Sandringham un uomo è stato arrestato per aver inseguito e minacciato Andrea Mountbatten-Windsor mentre portava a passeggio i suoi cani. I fatti sono avvenuti alle 19.30 di mercoledì scorso e da quel momento, il fratello di re Carlo III è stato descritto come piuttosto “scosso”. Mercoledì sera, nel momento in cui l’ex principe e la sua guardia del corpo si sono avvicinati ad una macchina che si trovava parcheggiata sul ciglio della strada, l’uomo che stava seduto al suo interno, armato e con indosso un passamontagna, è immediatamente sceso per scagliarsi contro Andrea, urlando e cercando di raggiungerlo. La reazione decisa dell’ex principe e del suo agente di scorta ha permesso loro di fare subito ritorno alla loro auto per darsi alla fuga a velocità sostenuta, mentre l’inseguitore non si dava ancora per vinto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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