Ecco perché è stato arrestato il principe Andrea

L’arresto dell’ex principe Andrea rappresenta soltanto l’ ultima tappa di una vicenda lunga e controversa, segnata da scandali, accuse gravissime e una gestione della crisi che ha finito per aggravare ulteriormente la sua posizione pubblica e legale. Tutto comincia con un’amicizia che, inizialmente, sembrava appartenere ai circoli dell’alta finanza internazionale, ma che con il tempo si è trasformata in uno dei casi più imbarazzanti e dannosi per la monarchia britannica, quella tra il Duca di York e il finanziere americano Jeffrey Epstein. Negli anni, rivelazioni, documenti giudiziari, interviste e testimonianze hanno costruito un quadro sempre più complesso, fino ad arrivare alla perdita dei titoli, dei ruoli ufficiali e, infine, all’arresto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Epstein Files, il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestatoIl principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham, sospettato di aver usato il suo ruolo pubblico per ottenere documenti riservati.

È stato arrestato l’ex principe Andrea del Regno UnitoL’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato ieri sera dalla polizia, probabilmente a causa delle sue connessioni con Jeffrey Epstein.

Caso #Epstein L’ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia inglese con l’accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra. Lo riferisce la #BBC facebook

Caso Epstein, l'ex principe Andrea è stato arrestato. x.com