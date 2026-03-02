Paura a Fondi vicino Latina 32enne arrestato dopo aver minacciato un uomo e aggredito i carabinieri

A Fondi, vicino Latina, un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver minacciato un altro uomo e aver aggredito i Carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio è avvenuto durante una lite legata a crediti lavorativi, che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. L’uomo è stato fermato e portato in custodia.

Un arresto per danneggiamento, minaccia aggravata, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri nel centro cittadino di Fondi, in provincia di Latina. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver minacciato e aggredito un imprenditore edile per questioni legate a presunti crediti lavorativi. Arresto in flagranza a Fondi vicino Latina Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l'episodio si è verificato nel centro di Fondi (Latina), dove i militari della Tenenza locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 N.