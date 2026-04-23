Venerdì sera torna su Rai 3 l’appuntamento con Un posto al sole, la soap che dal 1996 tiene compagnia a molti spettatori. Le anticipazioni del 24 aprile 2026 prevedono che il personaggio di Serena si trovi in una situazione difficile, con dettagli sulla sua condizione ancora da scoprire. La serie continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico grazie alle vicende che coinvolgono i protagonisti del quartiere napoletano.

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026. Nella puntata precedente del 23 aprile 2026. Giovedì 23 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ferri prova ad arginare l’ingombrante presenza di Stefano Mori nella sua vita privata e professionale, e Michele ne fa le spese.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 24 aprile 2026: Serena vive un incubo

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