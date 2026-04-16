Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, cornice delle storie firmate Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 17 aprile 2026: la decisione più difficile per Serena. Nella puntata precedente del 16 aprile 2026. Giovedì 16 aprile 2026 abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Maurizio, il padre delle gemelle, si sottrae alle domande incalzanti di Serena: l’uomo potrebbe nascondere un tragico segreto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 17 aprile 2026: la difficile decisione di Serena

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