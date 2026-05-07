Un padiglione che unisce leggerezza e versatilità, capace di trasformarsi da spazio poetico a locale notturno. La struttura si presenta come un elemento di design sottile e raffinato, ma dotata di un sistema che permette di adattarsi a diverse atmosfere. La sua natura mutevole ha attirato l’attenzione di diversi visitatori, interessati a scoprire come un ambiente possa evolversi in modo così sorprendente. La trasformazione avviene attraverso tecnologie e interventi specifici sulla struttura.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Venezia, 7 mag. (askanews) – il tutto tenuto insieme da una forma liquida, che è quella che alimenta il lavoro di Chiara Camoni, l’artista del Padiglione Italia alla Biennale Arte, che con la curatrice Cecilia Canziani ha realizzato il progetto “Con te con tutto”, pensato come “una chiamata a raduno, un invito a costruire un diverso modo di stare al mondo”. E nello spazio enorme delle due tese del padiglione, il lavoro di Camoni trova un suo indiscutibile equilibrio, senza snaturare la propria dimensione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un padiglione poetico, delicato, ma anche capace di cambiare pelle e trasformarsi in una discoteca,

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