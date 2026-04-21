La cronaca del presente Una lente sulle vicende di una città capace di cambiare il proprio volto

Il quotidiano “Il Giorno” è stato fondato il 21 aprile 1956, in un momento di trasformazione della città di Milano, che stava attraversando significativi cambiamenti urbanistici e sociali. Da allora, il giornale ha seguito e documentato le vicende quotidiane di una metropoli in evoluzione, offrendo una cronaca aggiornata sulle novità e sulle sfide che interessano la città e i suoi abitanti.

Il quotidiano “Il Giorno” nasce il 21 aprile 1956 in una Milano che sta cambiando volto e disegnando un nuovo futuro, urbano e sociale. Sono gli anni della costruzione della Torre Velasca, gli anni in cui la neocostituita MM progetta la prima linea metropolitana della città - la M1, gli anni in cui viene posta la prima pietra della Milano-Napoli, l’Autostrada del Sole. È in questo clima dinamico e aperto all’innovazione, che caratterizza da sempre la nostra città, che Milano accoglie il giornale diretto da Gaetano Baldacci e finanziato da Enrico Mattei. Da subito “Il Giorno” si presenta diverso dagli altri, rivoluzionario per molti aspetti: simile a un rotocalco, accattivante, maneggevole, capace di parlare alla gente comune.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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