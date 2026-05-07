Una nuova attività ha aperto nel centro storico di Cervia. La proprietaria, una donna di 41 anni, ha scelto di investire in questa zona con l’intenzione di avviare un locale. La decisione rappresenta un passo significativo per la sua vita e quella della famiglia. L’apertura è stata annunciata recentemente, e l’evento ha attirato l’attenzione di chi frequenta il quartiere. La nuova attività si inserisce in un contesto di ripresa commerciale nel centro cittadino.

Jennifer Emanuelli, 41 anni, ha maturato una scelta importante per la sua vita e quella della sua famiglia: "Ho deciso di aprire un locale nel cuore del centro storico di Cervia. Ho scelto quella zona proprio perché sentivo il bisogno di ripartire dalle mie radici, dal luogo in cui sono cresciuta e a cui sono profondamente legata. La scelta di aprire questa attività rappresenta per me una vera e propria scommessa sulla vita e sulle possibilità che questa città può offrire. Il mio desiderio è quello di avere un punto di riferimento proprio all’interno del centro di Cervia, una zona ricca di iniziative e manifestazioni dedicate ai bambini, e questo mi fa sentire parte attiva della comunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo locale in centro storico: "È una vera e propria scommessa"

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