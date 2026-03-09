Dimenticate le stampe provenzali | il nuovo floreale è una vera e propria armatura di stile Ecco perché nei prossimi mesi non potremo più farne a meno

Le collezioni della Primavera-Estate 2026 introducono un nuovo stile floreale che si discosta dalle stampe provenzali, presentandosi come vere e proprie armature di moda. Nei prossimi mesi, queste texture saranno protagoniste delle scelte di abbigliamento, superando definitivamente il ruolo di semplici motivi estivi. Il cambio di tendenza si nota nelle nuove interpretazioni delle stampe, più audaci e strutturate rispetto alle tradizionali fantasie romantiche e boho-chic.

D imenticate il romanticismo lezioso e le stampe provenzali da vacanza boho-chic in campagna. Le collezioni della Primavera-Estate 2026 segnano il definitivo superamento dell' abito a fiori come semplice uniforme della stagione calda. Ora, è il momento di una botanica ricercata e strutturale. Come vestirsi in primavera a 50 anni: i trend Primavera-Estate 2026 X Tra Parigi, Milano, New York e Londra, le passerelle lanciano un messaggio tutt'altro che sottile. Le stampe florals reclamano il trono, con un'attitudine clontana dalla cautela. Indossare il floreale nel 2026 non è una concessione al bon ton, ma una strategia precisa. Il ritorno (inaspettato) dell'abito a fiori.