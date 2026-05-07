Un murale collettivo per l’ambiente

Durante la Civil Week, l’Adda si anima con una serie di eventi gratuiti che includono un murale collettivo dedicato all’ambiente, un pianoforte muto e un’escape room. Le iniziative richiedono la prenotazione e sono aperte a tutti, offrendo diverse attività per coinvolgere la comunità nel rispetto del territorio e della sostenibilità. La manifestazione si svolge nel centro della città, coinvolgendo vari spazi pubblici e culturali.

Murale, pianoforte muto ed escape room: l’ Adda si accende con la Civil Week, eventi gratuiti al via (con prenotazione). Nel fine settimana il territorio si aggancia all’appuntamento milanese con un calendario vivace, diffuso e soprattutto aperto a tutti. Giovani, famiglie, curiosi: qui la cittadinanza attiva non è uno slogan, ma un’esperienza da vivere. A Trezzo, lo Spazio Giovani (nella foto) diventa un’officina creativa con “Make your trust“ e domani pomeriggio ci si dedicherà alla realizzazione di un murale collettivo, tra simboli, colori e materiali di recupero. Non solo arte, ma un messaggio chiaro: prendersi cura dell’ambiente e del proprio spazio è il primo passo per costruire fiducia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un murale collettivo per l’ambiente Posare la lastra: Come quattro paia di mani sollevano il futuro del pavimento Notizie correlate Leggi anche: Alia, ambiente e impegno collettivo. Nuova guida sul porta a porta La banda festeggia 150 anni con un muraleC’è un’armonia che si diffonde per le strade del paese da un secolo e mezzo: un’eco di festa che oggi cerca forma e colore. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un murale collettivo per l’ambiente; Senegal Istituto italiano di cultura Dakar Connexions Urbaines; Il volo di Domenico, inaugurato a Villaricca il murale per il piccolo Domenico Caliendo; I cittadini di Barletta scelgono il nuovo murales per via Leonardo da Vinci. Magnano ricorda l'Orcolat: murale e musica per i 50 anni dal sisma | VIDEO - FOTOA Magnano in Riviera inaugurato un murale e una canzone per ricordare il terremoto del 1976: memoria, arte e comunità unite. nordest24.it FESTIVAL AMBIENTE 60mila tappi per un murales eco-sostenibile: successo per l’iniziativa al Festival dell’Ambiente di CerignolaI tappi raccolti saranno utilizzati per la realizzazione di un murales eco-sostenibile, simbolo tangibile di attenzione ambientale ... statoquotidiano.it Spoiler 5. Aiuola della legalità (murales) un progetto del Comitato San Fruttuoso: siamo qui con il Collettivo LaCrème che da oggi lavora alla decorazione della parete occidentale della nostra Piscina di San Fruttuoso in vista dell'inaugurazione: Domenica 17 - facebook.com facebook