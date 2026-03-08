La banda festeggia 150 anni con un murale

La banda locale ha deciso di celebrare i suoi 150 anni con un murale che copre una parete del centro del paese. La squadra di musicisti, presente in paese da generazioni, ha organizzato questa iniziativa per ricordare il traguardo raggiunto. L’opera, realizzata da un artista del luogo, rappresenta strumenti musicali e scene di concerti passati. La creazione è visibile lungo una strada principale e attira l’attenzione dei passanti.

C'è un'armonia che si diffonde per le strade del paese da un secolo e mezzo: un'eco di festa che oggi cerca forma e colore. Per celebrare i 150 anni della Banda Comunale, le facciate della storica "Società Musicale Lizzanese" in via 3 Novembre si preparano ad accogliere un racconto visivo capace di intrecciare musica, storia e radici. Nelle settimane scorse è stato indetto un bando per la realizzazione di un grande murale che sappia raggiungere questo ambizioso traguardo. "L'amministrazione — rivela l'assessore alla Cultura, Paolo Maini — ha accolto con entusiasmo la proposta della Banda di impreziosire la propria sede in pieno centro con un dipinto che sia visibile a tutti.