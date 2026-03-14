alia ambiente e impegno collettivo nuova guida sul porta a porta

In città sono stati affissi quattrocento manifesti per informare i cittadini sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta. La comunicazione mira a ricordare l’importanza dell’impegno collettivo per mantenere l’ambiente e il decoro urbano. La campagna si rivolge a tutta la comunità, sottolineando il ruolo di ciascuno nel rispetto delle nuove modalità di gestione dei rifiuti.

Ambiente e decoro sono un compito per tutti. Arrivano quattrocento manifesti in città per ricordare ai cittadini il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e l’importanza della collaborazione di tutti. È partita sul territorio comunale di Pistoia la nuova campagna di affissioni promossa da Plures Alia, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, pensata per accompagnare la trasformazione del servizio e mantenere alta l’attenzione sul corretto utilizzo del sistema di raccolta. La campagna prevede complessivamente 400 manifesti, affissi progressivamente a partire dal 26 febbraio, con una programmazione distribuita nei mesi primaverili in quattro tranche, per garantire una presenza costante del messaggio informativo sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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