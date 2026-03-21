italia unita nel ricordo dei suoi figli vittime innocenti delle mafie

Ogni anno, nel giorno dedicato alle vittime delle mafie, l’Italia si ferma per ricordare le persone uccise da organizzazioni criminali. Le istituzioni italiane partecipano con momenti di commozione e vicinanza alle famiglie colpite, mantenendo vivo il ricordo di chi non c’è più. Da oltre tre decenni, questa commemorazione rappresenta un momento di unità nazionale e di rispetto per le vittime.

Dal Presidente del Senato La Russa, a quello della Camera Fontana, il pensiero per chi non c'è più e la vicinanza alle famiglie è unanime. A Torino la manifestazione di don Ciotti, con sindaci e istituzioni, tra cui Cirio e Lo Russo. L’Italia non dimentica i suoi figli uccisi dalle mafie e nel giorno dedicato al loro ricordo, da 31 anni a questa parte, le istituzioni italiane esprimono la loro commozione e la loro vicinanza alle famiglie di cui non c’è più ma resta vivo nella memoria di una intera Nazione. A partire dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che sui social scrive di buon mattino: «Nel giorno dedicato alla memoria delle vittime delle mafie, rendiamo omaggio a chi ha perso la vita per aver scelto la strada della legalità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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