Il Comitato di quartiere Santa Caterina-San Brunello ha segnalato il degrado del territorio, evidenziando un mancato intervento da parte dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. La richiesta di interventi e manutenzione è stata ripetutamente avanzata senza ottenere risposte o azioni concrete. La situazione riguarda aree del quartiere che si trovano in condizioni di abbandono e degrado.

A questo si aggiunge un evidente deficit nei controlli sulle imprese incaricate dei servizi e dei lavori pubblici, con conseguenti disservizi, ritardi e situazioni di degrado che si protraggono senza adeguate verifiche". Alla luce di tali criticità, il Comitato "diffida formalmente l’Amministrazione comunale a intervenire con urgenza per: mettere in sicurezza le strade, ripristinare la rete fognaria, completare i lavori dell’asilo e reintegrare il quartiere di San Brunello nella I Circoscrizione. Si chiede inoltre l’apertura immediata di un tavolo di confronto con il territorio e il rafforzamento dei controlli sulle imprese incaricate dei servizi". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Santa Caterina e San Brunello in grave abbandono: il Comitato di quartiere lancia l’allarme

Articoli correlati

Castelverde, pali pericolanti e strada colabrodo: il quartiere lancia l'allarme per via Massa di San GiulianoDopo che un palo ha colpito un bus dell'Atac il comitato di quartiere ha scritto a Comune e municipio per chiedere la messa in sciurezza della strada...

Pioggia non ferma Natale: comitato aperto a Santa CaterinaLa corsa elettorale verso le amministrative di fine maggio è ufficialmente iniziata a Santa Caterina Villarmosa con l’apertura di un nuovo comitato.

Tutti gli aggiornamenti su Santa Caterina

Temi più discussi: Domani Via Crucis Interparrocchiale dalla Cattedrale del SS. Salvatore alla Chiesa di S. Caterina; Tutti i Santi giorni, 24 marzo: oggi si ricorda Santa Caterina di Svezia; Forte Santa Caterina, proseguono i lavori di recupero: via del Pestrino chiusa per 2 settimane; Mostra su Santa Caterina: 60 opere. Taglio del nastro il 28 novembre.

Santa Caterina di Svezia, 24 marzo 2026 | Oggi si celebra la badessa del convento di VadstenaIl 24 marzo è il giorno in cui la Chiesa ricorda Santa Caterina di Svezia, la figlia di Santa Brigida. Come la madre dedicò la sua vita a Dio e agli ultimi. ilsussidiario.net

Santo del giorno: Santa Caterina d'Alessandria, partire e Patrona del 25 NovembreSanto del giorno: Santa Caterina d'Alessandria, partire e Patrona del 25 Novembre Scopri la vita e il martirio di Santa Caterina d'Alessandria, celebrata il 25 novembre. Patrona dei filosofi e degli ... quotidiano.net

Telesveva. . SPACCATA AL CENTRO COMMERCIALE DI BARI SANTA CATERINA, COLPO FALLITO E LADRI IN FUGA - BARLETTA, MUORE DOPO 40 GIORNI DI RICOVERO LA DONNA INVESTITA SULLA LITORANEA DI LEVANTE – MORTE DEL MOLFE - facebook.com facebook