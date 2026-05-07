Negli ultimi anni, i fondi pubblici destinati all'organizzazione della corsa rosa sono cresciuti notevolmente, rendendo questa gara uno degli eventi sportivi più finanziariamente significativi a livello internazionale. Questa manifestazione, molto seguita da appassionati di ciclismo e pubblico globale, si basa su un flusso di risorse pubbliche che alimenta l'intera filiera dell'evento. La gestione di questi fondi ha attirato l'attenzione di vari organismi di controllo e investigativi.

Un Giro d'affari crescente e di soldi pubblici che pone la corsa rosa al centro degli eventi sportivi più amati al mondo. Sedicesima partenza dall'estero, la seconda consecutiva: dopo l'Albania la Bulgaria. Il perché è presto detto: il marchio Giro d'Italia, al pari di Tour e Vuelta, è ormai brand riconosciuto. Per avere una Grande Partenza gli Stati sono disposti a versare grosse somme nelle casse della Rcs Sport & Events di Urbano Cairo: un anno fa furono quasi 12 i milioni, quest'anno più di 8. Il record, nel 2018, quando la corsa rosa scattò da Gerusalemme e il governo israeliano spese tra promozione, trasferimenti e sicurezza quasi 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un Giro di soldi pubblici

“SOLDI PUBBLICI BRUCIATI!”

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