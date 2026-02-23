Il comitato Sp64 su via Roma a Roccamorice | Soldi pubblici sprecati e rotatoria pericolosa in vista del Giro d' Italia

Il comitato Sp64 su via Roma a Roccamorice denuncia l’uso inadeguato di fondi pubblici e la costruzione di una rotatoria pericolosa prima del Giro d’Italia. Le strade presentano buche profonde e quadri elettrici scoperti che ostacolano il passaggio. Anche il marciapiede, vicino ai tigli, è in cattive condizioni. La rotatoria, al posto di uno storico spartitraffico, appare inutile e poco funzionale, creando problemi di sicurezza per i pedoni e i veicoli.