Il comitato Sp64 su via Roma a Roccamorice | Soldi pubblici sprecati e rotatoria pericolosa in vista del Giro d' Italia
Il comitato Sp64 su via Roma a Roccamorice denuncia l’uso inadeguato di fondi pubblici e la costruzione di una rotatoria pericolosa prima del Giro d’Italia. Le strade presentano buche profonde e quadri elettrici scoperti che ostacolano il passaggio. Anche il marciapiede, vicino ai tigli, è in cattive condizioni. La rotatoria, al posto di uno storico spartitraffico, appare inutile e poco funzionale, creando problemi di sicurezza per i pedoni e i veicoli.
“Buche diventate voragini, quadri elettrici in mezzo alla strada, il marciapiede, sul lato dove sono stati risparmiati i tigli, ormai in malora e la nuova rotatoria realizzata in luogo allo storico spartitraffico, per come è stata ideata e realizzata risulta del tutto inutile, incomprensibile e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Petizione online per chiedere l'apertura invernale della Sp64 a Roccamorice: la nuova iniziativa del comitato
Leggi anche: Nuova denuncia del comitato Sp64: "Un grande bluff, per valorizzare Roccamorice è la statale che va sistemata" [VIDEO]
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Comitato SP64, No alla chiusura invernale della provincialeIl Comitato Sp 64 ha presentato una proposta progettuale per evitare la chiusura, durante la stagione invernale, della strada provinciale che collega i Roccamorice e gli altri borghi del fianco ... rainews.it
Punto di situazione poco fa in Prefettura nel Centro Coordinamento Soccorsi - Comitato operativo per la viabilità per verificare, dopo l’ennesima situazione di maltempo, lo stato della viabilità statale e provinciale. Sulle principali arterie statali la percorribilità è - facebook.com facebook