Domenica 10 maggio 2026, nel Piazzale dello Stadio Comunale di Arezzo, si terrà una manifestazione dedicata ai giovani con disabilità per promuovere la consapevolezza delle norme di sicurezza stradale. L’evento, che inizierà alle 9, punta a coinvolgere i ragazzi attraverso attività e momenti di informazione, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e il rispetto delle regole di comportamento in strada.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Domenica 10 maggio 2026, presso il Piazzale dello Stadio Comunale, in viale Gramsci ad Arezzo, alle ore 9.30, al via la manifestazione "Un giorno per noi", un’occasione per diffondere tra i ragazzi disabili la conoscenza ed il rispetto delle regole di educazione stradale e per avvicinarli al mondo dello sport automobilistico. All'evento prenderanno parte l'Assessore allo Sport Federico Scapecchi, il Presidente Aci Arezzo Bernardo Mennini ed il Direttore Aci Arezzo Silvia Capacci. Diffondere la conoscenza e il rispetto delle regole di educazione stradale e avvicinare tutti al mondo dello sport automobilistico. E’ questo lo scopo dell'evento inclusivo "Un giorno per Noi", rivolto ai ragazzi disabili.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un giorno per noi", un’occasione per diffondere tra i ragazzi disabili la conoscenza e il rispetto delle regole di educazione stradale

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