80 ragazzi disabili piloti per una domenica | ritorna l' iniziativa Un giorno per noi
Una giornata all'insegna dell'adrenalina e dell'inclusione per 80 ragazzi diversamente abili della provincia. Ritorna ad Arezzo questa domenica, 11 maggio, l'iniziativa "Un giorno per noi", organizzata dall'Automobile Club Arezzo nel piazzale dello stadio. L'evento, in programma dalle 9,30 alle.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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