Pecore agnelli e la caccia alle uova nel bosco | il weekend magico a due passi da Milano

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, Pura Vida Farm organizza un evento dedicato alle pecore e agli agnelli, con attività nel bosco dedicate a famiglie e bambini. Durante le giornate si svolgerà anche una “caccia alle uova” nel verde circostante, offrendo un’esperienza all’aperto a pochi chilometri da Milano. L’iniziativa si propone di far conoscere da vicino gli animali e le tradizioni legate al mondo rurale.

Sabato 25 e domenica 26 aprile da Pura Vida Farmarriva un fine settimana a tema ‘Pecore e agnelli al pascolo’. Per l'occasione sfileranno nel parco gli animali insieme ai cani da gregge. In programma per titta la giornata dimostrazioni di sheep dog. Tra le attività sempre presenti non manca la.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Jeep, trattori e nuovi laboratori: torna il villaggio delle uova a due passi da MilanoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sabato 14 marzo riapre i battenti il 'Villaggio delle Uova di PuravidaFarm. Leggi anche: 7 idee mozzafiato per un magico weekend fuoriporta non lontano da Milano Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sterminio di pecore in Trentino; Gregge sbranato nella notte, colpite oltre 50 pecore dai lupi. Il recinto elettrificato c'era ma non l'elettricità. L'allevatore nel dramma: Credo chiuderò, ho famiglia da mantenere; I lupi, l’orso e le pecore; Io, tra i miei cavalli e l’alba: ho lasciato tutto per il ranch. Altro che ufficio. Il sogno realizzato di Sara. Lupi in azione nella notte: decine di pecore sbranateUn’autentica mattanza nella notte tra martedì e mercoledì a Comano Terme, in Trentino: colpita dal branco l’azienda La filiera della lana. Uccise quasi 60 pecore, e alla fine ha fatto capolino anche ... altoadige.it Sterminio di pecore in TrentinoCinquanta pecore di una razza in via di estinzione, sterminate in una notte dai lupi in Trentino. Il sindaco chiede misure concrete ... armietiro.it Le pecore del Pecorino Toscano DOP sono, da sempre, le custodi instancabili della nostra tradizione secolare. - facebook.com facebook