Un ecografo una stazione di refertazione per elettroencefalogramma e 10 tablet donati alla Pediatria dell' Aoup

L’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup ha ricevuto donazioni da parte della Fondazione 'Io sto con Chiara' nell’ambito di diversi progetti di raccolta. Sono stati consegnati un ecografo destinato allo studio dell’obesità infantile, una stazione di refertazione per elettroencefalogrammi e dieci tablet. Questi strumenti sono stati consegnati per migliorare le attività cliniche e di diagnosi all’interno del reparto pediatrico.

Un ecografo per lo studio dell’obesità infantile, una nuova stazione di lettura e di refertazione dell’elettroencefalogramma e 10 tablet: sono i doni ricevuti dall’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup per il tramite della Fondazione 'Io sto con Chiara' nell’ambito dei vari progetti di raccolta.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Un ecografo portatile con tablet donato al Servizio Dialisi dell’ospedale di RiccioneL'acquisto dell'apparecchiatura grazie a Rotary Club Perla Verde insieme a ‘Due Cuori, un Tandem’: “Uno strumento che ci aiuterà a migliorare... Cesenatico, nuovi libri illustrati donati alla Pediatria di comunitàA Cesenatico i condomini del Condominio Fantaguzzi hanno donato in memoria del geometra Massimo Magnani una serie di albi illustrati per l’infanzia... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Un ecografo, una stazione di refertazione per elettroencefalogramma e 10 tablet donati alla Pediatria dell'Aoup. Da Toscana Aeroporti un contributo per l'acquisto di un ecografo per la pediatria dell'AOUPToscana Aeroporti ha contribuito in misura significativa – insieme ai proventi raccolti dalle donazioni di singoli benefattori in memoria della ... gonews.it Asl Vercelli. Donato alla Pediatria un ecografo di ultima generazioneGrazie alle Associazioni 12 dicembre e Alberto Dalmasso Onlus più offerta per i piccoli pazienti. Per la Dg Chiara Serpieri questa donazione dimostra che il lavoro in rete funziona. I nostri ... quotidianosanita.it