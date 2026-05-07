Un doppio fallimento russo in Mali

La giunta militare maliana ha scelto di rafforzare i legami con la Russia, abbandonando l’alleanza con la Francia. La decisione è stata comunicata di recente e ha suscitato molte reazioni nel panorama internazionale. Questa scelta si inserisce in un quadro di rapporti complicati tra il Mali e le potenze straniere, con ripercussioni sulla stabilità politica e sulla presenza militare nel paese.

Ma le sue parole sembrano smentite dai fatti, in particolare dalla caduta di Kidal nelle mani dei combattenti tuareg, mentre gli alleati russi della giunta se ne andavano senza sparare un colpo, come ha raccontato il giornalista francese Pierre Haski. Nei giorni successivi sono finite nelle mani dei ribelli anche le basi militari di Tessalit e Aguelhok, nel nord, vicino al confine con l’Algeria. I ribelli appaiono determinati ed espliciti nelle loro intenzioni: la giunta deve cadere e i loro alleati russi dell’Africa corps devono lasciare il paese, come ha chiesto Mohamed Elmaouloud Ramadane, il portavoce dei ribelli tuareg. L’esponente dell’Fla ha detto che il suo gruppo è pronto a governare anche città grandi e che, dopo Kidal, intende dirigersi su Gao, Timbuktu e Ménaka.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un doppio fallimento russo in Mali MALININ fa paura! PRIMO POSTO dopo il programma corto | #MilanoCortina2026 Notizie correlate Il fallimento dei mercenari russi in MaliDovevano aiutare i soldati maliani contro jihadisti e indipendentisti, ma sono scappati lasciando diverse città sotto il controllo degli insorti... Mali: le milizie jihadiste assediano Bamako, l’Africa Corp russo non bastaNegli ultimi giorni, la situazione in Mali si è aggravata come non accadeva almeno dal 2012. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il fallimento dei mercenari russi in Mali; Attacchi in Mali, colpo al protettorato russo nel Sahel; L’offensiva jihadista in Mali rimescola le carte nel Sahel; Mali. Kidal cade, Mosca arretra: il vuoto dietro la promessa russa. Un doppio fallimento russo in MaliLa decisione della giunta militare di preferire l’alleanza con la Russia a quella con la Francia rivela tutte le sue debolezze Leggi ... internazionale.it In Mali i ribelli jihadisti segnano il fallimento russoSostituiti sul campo i francesi, gli uomini di Putin non sono stati all’altezza del compito, incapaci di avere la meglio su un territorio tanto vasto ... giornaledibrescia.it Mali – “La vita continua, ma con una logica preoccupazione” (ANS – Bamako) – Il Mali sta attraversando una nuova escalation di violenza e insicurezza che ha nuovamente colpito la vita quotidiana della popolazione, soprattutto nella Capitale, Bamako. In que - facebook.com facebook 1/5 #Mali Nel settore di #Kidal e nelle aree limitrofe, il #FLA starebbe avviando forme di amministrazione parallela nei territori recentemente acquisiti. x.com