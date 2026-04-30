Negli ultimi giorni, la situazione in Mali si è deteriorata, raggiungendo livelli di crisi non visti dal 2012. Le milizie jihadiste hanno circondato la capitale, Bamako, creando un clima di tensione crescente. La presenza di truppe russe appartenenti all’Africa Corp non è riuscita a scongiurare l’avanzata dei gruppi armati, che continuano a rafforzarsi nelle aree circostanti. La violenza e le incursioni si sono intensificate, lasciando la popolazione in uno stato di allerta.

Negli ultimi giorni, la situazione in Mali si è aggravata come non accadeva almeno dal 2012. Sabato 25 aprile le forze jihadiste di Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), insieme a quelle dei separatisti tuareg del Fronte di Liberazione dell’Azawad (FLA), hanno lanciato un’offensiva coordinata che ha portato alla conquista di alcune città chiave nel Nord-Est e alla sostanziale rotta dei governativi sostenuti dalle forze paramilitari russe dell’ Africa Corp (già Gruppo Wagner). Tra domenica e lunedì, la cittadina di Kidal e quella di Gao – nella seconda regione più importante del Mali – sono state occupate dal fronte congiunto antigovernativo, costringendo i russi ad abbandonare le proprie basi fortificate.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mali: le milizie jihadiste assediano Bamako, l’Africa Corp russo non basta

Notizie correlate

In Mali i jihadisti vogliono bloccare totalmente gli accessi a BamakoLo ha annunciato il JNIM, uno dei due gruppi armati che sabato avevano compiuto i più gravi attacchi contro l'esercito da anni Il JNIM, il gruppo...

Mali, attacchi coordinati contro esercito e città: spari ed esplosioni da Bamako al nordUomini armati hanno attaccato sabato mattina diverse postazioni militari nella capitale del Mali, Bamako, e in altre città del Paese, in quello che...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Africa Corps in ritirata dal Mali, chi sono i mercenari della Russia eredi della Wagner; I russi dell’Africa Corps trattano la fuga da Kidal; Mali nel caos: jihadisti alle porte, i russi se ne vanno; Mali, Africa Corps costretti a lasciare Kidal: prima sconfitta per i mercenari russi.

Mali, Africa Corps costretti a lasciare Kidal: prima sconfitta per i mercenari russiMali, gli Africa Corps sostenuti dalla Russia si ritirano da Kidal dopo attacchi jihadisti e tuareg: prima sconfitta per il gruppo erede della Wagner nel Sahel. adnkronos.com

In Mali gli attacchi delle milizie jihadiste stanno svuotando interi centri abitatiNegli ultimi mesi in Mali sono aumentati gli attacchi di vari gruppi armati contro i centri abitati, e la fuga dei civili che li abitano sta causando lo spopolamento di intere aree nella parte ... ilpost.it

Mali, Africa Corps costretti a lasciare Kidal: prima sconfitta per i mercenari russi - facebook.com facebook

Conferenza stampa: “Italia e Nord Africa" ift.tt/6aPLm9O #evento #takethedate x.com